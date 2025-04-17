В Балтийске при пожаре погибла пожилая женщина

По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области инициирована доследственная проверка.
Личность погибшей установлена — это 77-летняя пенсионерка. В ходе первичного осмотра места происшествия специалисты не обнаружили видимых следов насильственной смерти на теле женщины. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
В рамках проверки проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки следственными органами будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.