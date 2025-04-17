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В Балтийске при пожаре погибла пожилая женщина

16 апреля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о трагическом происшествии в Балтийске: при ликвидации пожара в жилом доме, расположенном на улице Дадаева, было обнаружено тело женщины.

Источник: МЧС РФ

По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области инициирована доследственная проверка.

Личность погибшей установлена — это 77-летняя пенсионерка. В ходе первичного осмотра места происшествия специалисты не обнаружили видимых следов насильственной смерти на теле женщины. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В рамках проверки проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки следственными органами будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.