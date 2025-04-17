Воронежский суд отправил горе-мать в СИЗО за покушение на жизнь 3-летней дочери

Подробности громкой истории правоохранители рассказали накануне. 20-летняя девушка приехала в Воронеж из Калужской области в прошлом году. Несмотря на то, что в предыдущие месяцы семья в поле зрения полиции не попадала, судьба девочки девушку явно волновала мало. Днем 11 апреля она ушла из дома на очередную «гулянку», и не возвращалась несколько дней. Вечером 14 апреля девочку нашли. Малышка сумела забраться на подоконник, открыть окно и попросить прохожих о помощи. Истощенную девочку увезли в больницу.