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Воронежский суд отправил горе-мать в СИЗО за покушение на жизнь 3-летней дочери

Молодую мать, которая на несколько дней бросила свою 3-летнюю дочь одну в квартире без еды и воды, отправили в СИЗО.

Соответствующую меру пресечения сегодня вынес девушке Ленинский районный суд. Оставаться под стражей она будет минимум следующие два месяца, до 14 июня. В отношении горе-родительницы, напомним, следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетней. В ближайшее время следствие планирует предъявить ей обвинение.

Подробности громкой истории правоохранители рассказали накануне. 20-летняя девушка приехала в Воронеж из Калужской области в прошлом году. Несмотря на то, что в предыдущие месяцы семья в поле зрения полиции не попадала, судьба девочки девушку явно волновала мало. Днем 11 апреля она ушла из дома на очередную «гулянку», и не возвращалась несколько дней. Вечером 14 апреля девочку нашли. Малышка сумела забраться на подоконник, открыть окно и попросить прохожих о помощи. Истощенную девочку увезли в больницу.