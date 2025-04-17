В Башкирии 18-летнюю студентку осудили за ложный донос об изнасиловании.

18-летней студентке Стерлитамакский городской суд вынес приговор по статье «заведомо ложный донос». Как сообщили в пресс-службе инстанции, утром 1 января 2025 года парень, находясь в подъезде дома, нанес девушке телесные повреждения и разбил принадлежащий ей телефон. Затем они помирились, студентка, выпив алкоголь, добровольно, без насилия и угроз, по обоюдному согласию вступила в интимную связь со своим парнем. После чего, вспомнив конфликт в подъезде, решила оговорить его в полиции и заявила об изнасиловании.