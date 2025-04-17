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Крымчанка убила подругу подушкой: ее хотят посадить на семь лет

Прокурор предложил посадить крымчанку на семь лет за убийство подушкой.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор Нижнегорского района Сергей Ли предложил посадить 56-летнюю местную жительницу на семь лет за убийство подушкой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 17 ноября 2024 года. Крымчанка находилась дома у подруги. Между ними возник конфликт. Фигурантка толкнула подругу на кровать. Далее обвиняемая накрыла подушкой лицо пострадавшей и стала удерживать. Таким образом фигурантка перекрыла доступ воздуха подруге. В результате пострадавшая скончалась.

Крымчанку задержали полицейские. Фигурантку заключили под стражу.

Гособвинитель представил суду доказательства преступления. Там допросили свидетелей и исследовали заключения экспертиз. Прокурор предложил суду приговорить женщину к семи годам колонии общего режима.