Генералу Шамарину дали 7 лет за взятку

По приговору суда фигурант был лишен воинского звания, получил запрет в течение семи лет занимать руководящие должности. Ему предстоит выплатить штраф в размере 108 млн руб. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В то же время генералу оставили имеющиеся награды.
Вадима Шамарина задержали 22 мая 2024 года. Ему вменили в вину два эпизода получения взяток от руководства пермского телефонного завода «Телта» — на сумму 26 млн и 10 млн руб. Это были «откаты» за заключенные в 2019—2023 годах Минобороны контракты с предприятием на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб.
Вначале фигурант признал вину частично, но затем полностью согласился с обвинением, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничество и дав показания на других военных чиновников и коммерсантов.
Его дело суд рассмотрел в особом порядке — без проведения судебного следствия. В прениях сторон прокуратура настаивала на 12 годах лишения свободы и штрафе трехкратном сумме взяток.