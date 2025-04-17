Генералу Шамарину дали 7 лет за взятку

Вадима Шамарина задержали 22 мая 2024 года. Ему вменили в вину два эпизода получения взяток от руководства пермского телефонного завода «Телта» — на сумму 26 млн и 10 млн руб. Это были «откаты» за заключенные в 2019—2023 годах Минобороны контракты с предприятием на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб.