Мужчина пострадал при обрушении гаражей в Новосибирске

В Новосибирске при обрушении гаражей из-за взрыва пострадал мужчина. Он оказался в яме под машиной. Спасатели разбирают завалы, чтобы добраться до сибиряка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Напомним, что днем около 14:58 произошел взрыв газовоздушной смеси в гаражном кооперативе на улице Большая в Ленинском районе. Из-за взрыва два гаража обрушились.
Как рассказали в ведомстве, во время разбора завалов обнаружили пострадавшего. Мужчина оказался в яме под машиной и грудой бетона, подает признаки жизни.
«У него предположительно зажата нога, есть ожоги», — отметили в МЧС.
Пожарные и спасатели разбирают завалы, чтобы добраться до пострадавшего.