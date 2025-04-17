Мужчина пострадал при обрушении гаражей в Новосибирске

В Новосибирске при обрушении гаражей из-за взрыва пострадал мужчина. Он оказался в яме под машиной. Спасатели разбирают завалы, чтобы добраться до сибиряка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.