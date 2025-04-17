Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пострадал при обрушении гаражей в Новосибирске

Пожарные и спасатели разбирают завалы, чтобы добраться до пострадавшего.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске при обрушении гаражей из-за взрыва пострадал мужчина. Он оказался в яме под машиной. Спасатели разбирают завалы, чтобы добраться до сибиряка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, что днем около 14:58 произошел взрыв газовоздушной смеси в гаражном кооперативе на улице Большая в Ленинском районе. Из-за взрыва два гаража обрушились.

Как рассказали в ведомстве, во время разбора завалов обнаружили пострадавшего. Мужчина оказался в яме под машиной и грудой бетона, подает признаки жизни.

«У него предположительно зажата нога, есть ожоги», — отметили в МЧС.

Пожарные и спасатели разбирают завалы, чтобы добраться до пострадавшего.