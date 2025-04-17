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Милиция задержала водителя и пассажира такси после необычной оплаты поездки

Водитель такси и пассажир в Минске задержаны после оплаты поездки.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала водителя такси и его пассажира после необычной оплаты поездки. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Как установили правоохранители, 39-летний безработный минчанин приехал к тайнику, где забрал сверток с наркотиком. А чтобы уехать домой, он позвонил знакомому 41-летнему таксисту, но вместо денег расплатился с ним дозой психотропа.

Обоих мужчин задержали. При обыске в квартире пассажира еще нашли наркотики, в том числе спрятанные в диване. А у таксиста наркотики были спрятаны в машине. Он признался, что употребил психотроп, после чего собирался сесть за руль.

Задержанным инкриминируют хранение и распространение наркотиков.

Еще милиция сказала о новом мошенничестве в Беларуси: «Просят продлить услуги телевидения».