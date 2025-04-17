Суд утвердил приговор бывшему военкому Озерска, но вернул ему офицерское звание

Владимир Пичугин приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 7 млн рублей и в первой инстанции лишили воинского звания «подполковник». По решению суда конфискованы и 260 тыс. рублей, полученные в качестве взяток.