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Суд утвердил приговор бывшему военкому Озерска, но вернул ему офицерское звание

Пичугин уже находится в зоне проведения специальной военной операции.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу бывшего военного комиссара Озерска (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В жалобе адвокат Пичугина «не согласился с принятыми судебными решениями, просил их отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение».

«После вступления приговора в законную силу осужденный заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации, убыл в зону проведения специальной военной операции, принимать участие в судебном заседании суда кассационной инстанции отказался», — говорится в комментарии.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, усмотрел нарушения уголовного закона, допущенные судом при назначении наказания.

«Исключено дополнительное наказание в виде лишения его воинского звания “подполковник”, в остальном судебные решения оставлены без изменения», — добавили в суде.

Владимир Пичугин приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 7 млн рублей и в первой инстанции лишили воинского звания «подполковник». По решению суда конфискованы и 260 тыс. рублей, полученные в качестве взяток.

Органами предварительного следствия Пичугин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

О его задержании сотрудниками ФСБ и военными контрразведчиками стало известно 28 июня 2023 года.