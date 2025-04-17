Студентка из Башкирии обвинила парня в изнасиловании

Стерлитамакский городской суд признал 18-летнюю студентку виновной в заведомо ложном доносе. Как пояснили в пресс-службе суда, конфликт между девушкой и ее парнем произошел в Новый год. Пара сильно поругалась в подъезде, вспыливший парень нанес телесные повреждения и разбил её мобильный телефон. Однако позже они примирились, и после выпитого студентка добровольно, без принуждения, вступила с парнем в интимную связь.
Несмотря на это, позже она подала заявление в полицию, обвинив парня в изнасиловании, мотивируя это предыдущей ссорой. В ходе проверки студентка созналась, что оклеветала молодого человека, и её показания не соответствовали действительности.
В суде она полностью признала свою вину. В итоге за ложный донос суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.
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