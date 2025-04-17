Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка из Башкирии обвинила парня в изнасиловании

В Башкирии 18-летнюю студентку осудили за ложный донос об изнасиловании.

Источник: Комсомольская правда

Стерлитамакский городской суд признал 18-летнюю студентку виновной в заведомо ложном доносе. Как пояснили в пресс-службе суда, конфликт между девушкой и ее парнем произошел в Новый год. Пара сильно поругалась в подъезде, вспыливший парень нанес телесные повреждения и разбил её мобильный телефон. Однако позже они примирились, и после выпитого студентка добровольно, без принуждения, вступила с парнем в интимную связь.

Несмотря на это, позже она подала заявление в полицию, обвинив парня в изнасиловании, мотивируя это предыдущей ссорой. В ходе проверки студентка созналась, что оклеветала молодого человека, и её показания не соответствовали действительности.

В суде она полностью признала свою вину. В итоге за ложный донос суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.