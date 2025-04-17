Студентка из Башкирии обвинила парня в изнасиловании

Стерлитамакский городской суд признал 18-летнюю студентку виновной в заведомо ложном доносе. Как пояснили в пресс-службе суда, конфликт между девушкой и ее парнем произошел в Новый год. Пара сильно поругалась в подъезде, вспыливший парень нанес телесные повреждения и разбил её мобильный телефон. Однако позже они примирились, и после выпитого студентка добровольно, без принуждения, вступила с парнем в интимную связь.