Беларусь экстрадировала в Австрию вора-рецидивиста, разыскиваемого Интерполом

Так, белорусскими правоохранителями была отработана поступившая по каналам Интерпола информация. Сообщалось, что на территории Беларуси находится иностранец, которого разыскивают за совершение ряда преступлений.
Подозреваемого 38-летнего гражданина одной из стран Кавказского региона задержали в Беларуси при пересечении границы. Установлено, в Австрии что в составе организованной преступной группы фигурант проникал в дома и совершал кражи.
От австрийских правоохранителей поступила просьба выдать преступника. Генпрокуратура приняла решение о его экстрадиции. Процедура передачи состоялась в погранпункте «Брест».
Также милиция задержала водителя и пассажира такси после необычной оплаты поездки.
Еще милиция сказала о новом мошенничестве в Беларуси: «Просят продлить услуги телевидения».