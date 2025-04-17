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Беларусь экстрадировала в Австрию вора-рецидивиста, разыскиваемого Интерполом

В Беларуси задержали и экстрадировали в Австрию вора-рецидивиста из розыска Интерпола.

Источник: Комсомольская правда

Из Беларуси в Австрию экстрадировали серийного преступника в розыске Интерпола. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, белорусскими правоохранителями была отработана поступившая по каналам Интерпола информация. Сообщалось, что на территории Беларуси находится иностранец, которого разыскивают за совершение ряда преступлений.

Подозреваемого 38-летнего гражданина одной из стран Кавказского региона задержали в Беларуси при пересечении границы. Установлено, в Австрии что в составе организованной преступной группы фигурант проникал в дома и совершал кражи.

От австрийских правоохранителей поступила просьба выдать преступника. Генпрокуратура приняла решение о его экстрадиции. Процедура передачи состоялась в погранпункте «Брест».

Также милиция задержала водителя и пассажира такси после необычной оплаты поездки.

Еще милиция сказала о новом мошенничестве в Беларуси: «Просят продлить услуги телевидения».