В Балаково раскрыли жестокое убийство мужчины спустя восемь лет

В Балаково восемь лет назад жестоко расправились с мужчиной. Его догнал неизвестный на пешеходном переходе и нанес несколько ударов ножом. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР по Саратовской области, убийцу не могли поймать с 2017 года, однако расследование уголовно дела не прекращалось.
— Следственно-оперативная группа по раскрытию преступлений прошлых лет анализировала круг знакомых потерпевшего. Проводились дополнительные экспертизы, в том числе видеотехническая (по изъятой записи с видеорегистратора автомобиля), — пишут журналисты.
Опрос очевидцев, очные ставки, а также показания близких убийцы, которым он рассказал о совершенном преступлении, позволили предъявить обвинение. Доказательства неопровержимы — есть даже запись разговора, где он рассказывает о содеянном.
Известно, что сейчас 28-летний обвиняемый отбывает наказание в колонии за кражу, нетрезвую езду и уклонение от ограничения свободы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что убийство 15-летней девушки раскрыли в Иркутске спустя 24 года.