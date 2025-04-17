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В Балаково раскрыли жестокое убийство мужчины спустя восемь лет

Преступника удалось установить после того, как его близкие дали показания.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаково восемь лет назад жестоко расправились с мужчиной. Его догнал неизвестный на пешеходном переходе и нанес несколько ударов ножом. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР по Саратовской области, убийцу не могли поймать с 2017 года, однако расследование уголовно дела не прекращалось.

— Следственно-оперативная группа по раскрытию преступлений прошлых лет анализировала круг знакомых потерпевшего. Проводились дополнительные экспертизы, в том числе видеотехническая (по изъятой записи с видеорегистратора автомобиля), — пишут журналисты.

Опрос очевидцев, очные ставки, а также показания близких убийцы, которым он рассказал о совершенном преступлении, позволили предъявить обвинение. Доказательства неопровержимы — есть даже запись разговора, где он рассказывает о содеянном.

Известно, что сейчас 28-летний обвиняемый отбывает наказание в колонии за кражу, нетрезвую езду и уклонение от ограничения свободы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что убийство 15-летней девушки раскрыли в Иркутске спустя 24 года.