В Балаково раскрыли жестокое убийство мужчины спустя восемь лет

В Балаково восемь лет назад жестоко расправились с мужчиной. Его догнал неизвестный на пешеходном переходе и нанес несколько ударов ножом. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР по Саратовской области, убийцу не могли поймать с 2017 года, однако расследование уголовно дела не прекращалось.