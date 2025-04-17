В Свердловской области убийца священника остался за решеткой

В ночь на Рождество 2007 года Роман Сухачев с приятелем решили посетить храм святых Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский. Однако в церковь они явились не из-за праздничной службы, а для того, чтобы жестоко расправиться со священником, а потом обокрасть приход. За это душегубы отправились в колонию. Один из преступников Роман Сухачев недавно в очередной раз захотел выйти на свободу, но суд отказал ему в УДО.