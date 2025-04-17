В Свердловской области убийца священника остался за решеткой

В ночь на Рождество 2007 года Роман Сухачев с приятелем решили посетить храм святых Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский. Однако в церковь они явились не из-за праздничной службы, а для того, чтобы жестоко расправиться со священником, а потом обокрасть приход. За это душегубы отправились в колонию. Один из преступников Роман Сухачев недавно в очередной раз захотел выйти на свободу, но суд отказал ему в УДО.
Как сообщили в Свердловском областном суде, мужчины напали на настоятеля храма Олега Ступичкина. Они жестоко измывались над служителем церкви и, по итогу, забили до смерти. После расправы над священником преступники обокрали храм. Мужчины забрали иконы на сумму 28 тысяч рублей.
— Уголовное дело рассматривалось в Свердловском областном суде. Сухачеву было назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и 300 тысяч рублей штрафа, — рассказали в Облсуде.
В декабре 2024 года Сухачев обратился в Тавдинский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Ему оставалось провести в колонии чуть больше двух лет. Когда убийце отказали в УДО, он обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но и там также отказались выпускать преступника.
К слову, это не первая попытка Сухачева выйти условно-досрочно. Первый раз освободиться Роман захотел в 2020 году.