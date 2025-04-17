ЧП в Омске: двое трехлеток сбежали из детсада во время прогулки

Инцидент произошел во время подготовке к вечерней прогулке, когда малыши готовились выйти на территорию. Воспитатель заметила отсутствие двух мальчиков. Оперативно были организованы поиски малышей. К счастью через час, дети были найдены за пределами детского сада в верхней одежде, их жизни и здоровью ничто не угрожало.