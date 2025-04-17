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ЧП в Омске: двое трехлеток сбежали из детсада во время прогулки

Силами родителей и воспитателей учреждения подопечные были найдены через час.
Источник: Комсомольская правда

В Омске произошел резонансный случай с участием малолетних воспитанников детского сада № 206. По данным прокуратуры Ленинского округа, 15 апреля 2025 года двое трехлетних мальчиков смогли самовольно покинуть территорию дошкольного учреждения.

Инцидент произошел во время подготовке к вечерней прогулке, когда малыши готовились выйти на территорию. Воспитатель заметила отсутствие двух мальчиков. Оперативно были организованы поиски малышей. К счастью через час, дети были найдены за пределами детского сада в верхней одежде, их жизни и здоровью ничто не угрожало.

Прокуратура провела проверку случившегося и выявила серьезные нарушения в организации присмотра за детьми. В адрес руководства детского сада внесено представление об устранении выявленных нарушений. Рассматривается вопрос о привлечении заведующей образовательной организации к административной ответственности.

Ранее мы писали, что экс-зампредседателя правительства Омской области Куприянова обвинили в коррупции.