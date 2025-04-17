Жестко посадившего вертолет в Кузбассе осудили на два года условно

КЕМЕРОВО, 17 апреля. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области приговорил к двум годам лишения свободы условно пилота, который в феврале 2023 года жестко посадил вертолет. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В феврале 2023 года вертолет «Еврокоптер» авиакомпании «Аэрогео» с одним членом экипажа и пятью сноубордистами-фрирайдерами на борту совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области.
«Следствием и судом установлено, что осужденный в нарушение установленных правил полета, не учитывая плохие погодные условия, продолжил посадку воздушного судна в зоне снежного вихря, что повлекло столкновение лопастей несущего винта с поверхностью посадочной площадки. В результате произошедшего один пассажир получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — говорится в сообщении.
В результате пилот признан виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлениемсамолетами, сроком на два года.