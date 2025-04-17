Жестко посадившего вертолет в Кузбассе осудили на два года условно

«Следствием и судом установлено, что осужденный в нарушение установленных правил полета, не учитывая плохие погодные условия, продолжил посадку воздушного судна в зоне снежного вихря, что повлекло столкновение лопастей несущего винта с поверхностью посадочной площадки. В результате произошедшего один пассажир получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — говорится в сообщении.