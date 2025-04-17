В Красноярском крае чиновника подозревают в махинациях с землями

По имеющимся данным, в апреле 2021 года администрация района предоставила местному жителю в аренду находящийся в государственной собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения. Площадь участка составила 1 млн кв. м. В мае 2021 года министерство лесного хозяйства региона не согласовало схему расположения участка на кадастровом плане территории из-за пересечения его границ с землями лесного фонда. «Обвиняемая, зная о несогласовании схемы расположения участка министерством, не приняла мер для расторжения договора аренды земельного участка с арендатором. Впоследствии арендатор во исполнение требований договора аренды произвел очистку и вырубку лесных насаждений на земельном участке», — пояснили в следственном комитете.