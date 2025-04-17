В Красноярском крае чиновника подозревают в махинациях с землями

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший руководитель отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района Красноярского края подозревается в халатности. По данным следствия, она незаконно передала местному жителю земельный участок на границе лесного фонда, району нанесен ущерб в размере более чем 467 млн рублей, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение особо крупного ущерба). В результате допущенной халатности лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб на сумму более 467 млн рублей, нарушены права и законные интересы граждан, общества и государства», — сообщили в СК.
По имеющимся данным, в апреле 2021 года администрация района предоставила местному жителю в аренду находящийся в государственной собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения. Площадь участка составила 1 млн кв. м. В мае 2021 года министерство лесного хозяйства региона не согласовало схему расположения участка на кадастровом плане территории из-за пересечения его границ с землями лесного фонда. «Обвиняемая, зная о несогласовании схемы расположения участка министерством, не приняла мер для расторжения договора аренды земельного участка с арендатором. Впоследствии арендатор во исполнение требований договора аренды произвел очистку и вырубку лесных насаждений на земельном участке», — пояснили в следственном комитете.