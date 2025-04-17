Получавший пенсию билетами банка приколов житель Башкирии умер в больнице

Мужчина вместе с супругой откладывал деньги и не обращал внимание на то, что купюры отличаются друг от друга, но правда вскрылась, когда пенсионер пошел в банк оплачивать коммуналку. Дома, перепроверяя банкноты, пара выяснила, что из 298 тысяч рублей 201 тысяча — липа.