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Получавший пенсию билетами банка приколов житель Башкирии умер в больнице

Дедушка из Стерлитамака, который получал пенсию билетами банка приколов, скончался.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке умер 83-летний Александр Михайлов, которому вместе с женой, выплачивали пенсию вперемешку с билетами банка приколов. Об этом сообщил внук дедушки.

Мужчина вместе с супругой откладывал деньги и не обращал внимание на то, что купюры отличаются друг от друга, но правда вскрылась, когда пенсионер пошел в банк оплачивать коммуналку. Дома, перепроверяя банкноты, пара выяснила, что из 298 тысяч рублей 201 тысяча — липа.

Пострадавшие пенсионеры написали заявление, но через полгода дело прекратили. Из-за переживаний дедушка пережил инсульт, из-за которого ему парализовало тело. После тяжелой болезни мужчина так и не оправился.

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