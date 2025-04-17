Бизнесмена, осужденного по делу об «Оровайских казармах» в Екатеринбурге, отпустили из колонии

Екатеринбургского бизнесмена Даниила Бочкарева, осужденного по делу о коррупции при реставрации «Оровайских казарм», отпустили из колонии. Неотбытое им наказание заменили принудительными работами, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Изначально соответствующее ходатайство Бочкарева рассматривал в январе Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Он учел, что бизнесмен вину признал и раскаялся, имеет только поощрения, положенный ему штраф оплатил. Также было принято во внимание то, что Бочкарев на протяжении всего срока отбытия наказания активно занимался благотворительной деятельностью, направляя пожертвования в детские учреждения и в фонд «Все для победы». В результате было принято решение заменить оставшийся срок заключения на принудительные работы.
Прокуратура не согласилась с постановлением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил предыдущее постановление без изменений, то есть Бочкарев в колонию не вернется.
Напомним, что громкое дело о финансовых махинациях при реконструкции здания военной прокуратуры (бывших «Оровайских казарм» на улице Луначарского) в Екатеринбурге рассматривалось в 2021 — 2022 годах. Его фигурантами являлись бизнесмен, бывший замначальника СМУ «ГУ обустройства войск» Даниил Бочкарев и ведущий инженер-инспектор Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» Евгений Рякин.
По версии следствия, в 2017—2018 годах Рякин потребовал от подрядной организации строительные материалы и рабочих для благоустройства коттеджа своей тещи в Белоярском районе. Весной 2019 года его действия были изобличены сотрудниками УФСБ по ЦВО. В результате действия Рякина трактовали как получение взятки, а Бочкарева — как дача взятки. В июле 2022 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бочкарева к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.