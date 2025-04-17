Бизнесмена, осужденного по делу об «Оровайских казармах» в Екатеринбурге, отпустили из колонии

По версии следствия, в 2017—2018 годах Рякин потребовал от подрядной организации строительные материалы и рабочих для благоустройства коттеджа своей тещи в Белоярском районе. Весной 2019 года его действия были изобличены сотрудниками УФСБ по ЦВО. В результате действия Рякина трактовали как получение взятки, а Бочкарева — как дача взятки. В июле 2022 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бочкарева к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.