Стало известно о состоянии эвакуированных в ожоговый центр детей из Волгограда

В ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета доставили самолетом двух несовершеннолетних из Волгограда. Как уточнили в облздраве, мальчику исполнилось 9 лет, девочке — 13 лет.
У младшего пациента диагностировали ожог пламенем на площади 55% поверхности тела, из них 45% ран — III степени или глубокого термического поражения. По данным пресс-службы медучреждения, у школьницы — ожог пламенем вольтовой дуги I-II-III степени до 70% поверхности тела.
При поступлении детей в центр медики оценили их состояние как стабильно тяжелое. Несовершеннолетние волгоградцы находятся в реанимации в состоянии медикаментозного сна, их подключили к аппарату ИВЛ. Врачи планируют удалить из ожоговых ран нежизнеспособные ткани.
Как уточнили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе университета, на 12.00 17 апреля дети находятся в таком же состоянии, оно не менялось.
Ранее в комитете здравоохранения региона подтвердили, что 13-летняя волгоградка получила ожоги при попытке сделать селфи. На станции Старая Спартановка школьница взобралась на стоящие вагоны, после чего ее поразило мощным разрядом тока.