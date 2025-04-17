Стало известно о состоянии эвакуированных в ожоговый центр детей из Волгограда

При поступлении детей в центр медики оценили их состояние как стабильно тяжелое. Несовершеннолетние волгоградцы находятся в реанимации в состоянии медикаментозного сна, их подключили к аппарату ИВЛ. Врачи планируют удалить из ожоговых ран нежизнеспособные ткани.