Суд обязал школьника-лжеминера из Петербурга посещать психиатра

Красногвардейский районный суд обязал гимназиста посещать психиатра после фейковых угроз о подрыве школы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.
Ученик одной из гимназий Красногвардейского района позвонил по номеру «112» и сообщил о якобы готовящемся взрыве. Как выяснилось, подросток сделал это из хулиганских побуждений.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Из-за ложного сообщения учеников и сотрудников из учебного заведения эвакуировали, на место выезжали экстренные службы. Угроза не подтвердилась, а самого школьника быстро вычислили.
— В суде выяснилось, что парень ранее не привлекался, учится хорошо, увлекается футболом и вину признал, — уточняется в пресс-службе судов.
Тем не менее, суд прекратил уголовное дело и направил подростка на амбулаторное лечение у психиатра, посчитав, что такая выходка требует медицинского вмешательства. До совершеннолетия он также будет находиться под надзором родителей.