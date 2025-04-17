Новосибирские спасатели вытащили мужчину из-под завалов от взрыва

Напомним, в четверг днем произошел взрыв газовоздушной смеси в гаражном кооперативе Ленинском районе. В результате взрыва обрушились два гаражных строения. В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего. Мужчина оказался в яме под машиной и грудой бетона.