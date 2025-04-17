Новосибирские спасатели вытащили мужчину из-под завалов от взрыва

Сотрудники МЧС России и МАСС вытащили мужчину из-под завалов. Пострадавшего передали бригаде СМП. Характер повреждений, полученных сибиряком, уточняется.
Специалисты вручную разобрали завалы и извлекли из-под обрушившихся конструкций пострадавшего, сообщает пресс-служба МЧС. Для работ спасатели использовали гидравлический инструмент и поднимали тяжелые бетонные плиты с помощью крана.
На месте работают 42 человека и 13 единиц техники. Разбор конструкций продолжится до полной ликвидации последствий обрушения.
Напомним, в четверг днем произошел взрыв газовоздушной смеси в гаражном кооперативе Ленинском районе. В результате взрыва обрушились два гаражных строения. В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего. Мужчина оказался в яме под машиной и грудой бетона.
Тем временем в столице Сибири прошел первый в этом году град. «Россети Новосибирск» перешли в режим повышенной готовности из-за плохой погоды.