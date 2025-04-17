Ученик 7 класса выпал из окна во время урока в школе № 93 в Перми

После этого ребёнок выпал со второго этажа во двор школы. На место приехала скорая помощь, которая отвезла школьника на обследование в медучреждение. В больнице ребёнку оказали помощь и отправили его на амбулаторное лечение. В департаменте perm.aif.ru также сообщили, что после инцидента с мальчиком и его родителями проведут беседу.