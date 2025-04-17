Ученик 7 класса выпал из окна во время урока в школе № 93 в Перми

Ученик седьмого класса выпал из окна во время урока в школе № 93 в Перми, сообщили perm.aif.ru в администрации города.
О происшествии стало известно днём 17 апреля. В телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение о школьнике, который выпал из окна второго этажа. Канал рассказывал, что происшествие случилось в Свердловском районе в школе № 93 «Фотоника». В публикации утверждалось, что на место приехала бригада скорой помощи.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в администрации Перми. В департаменте образования города рассказали подробности инцидента. Как оказалось, происшествие действительно случилось в школе № 93 во время одного из уроков.
«Сегодня в школе № 93 учащийся седьмого класса во время урока отпросился в туалет, выйдя в коридор, разблокировал и открыл окно», — рассказали perm.aif.ru в депобре Перми.
После этого ребёнок выпал со второго этажа во двор школы. На место приехала скорая помощь, которая отвезла школьника на обследование в медучреждение. В больнице ребёнку оказали помощь и отправили его на амбулаторное лечение. В департаменте perm.aif.ru также сообщили, что после инцидента с мальчиком и его родителями проведут беседу.
«С родителями и учащимся, после его выздоровления, будет проведена профилактическая беседа, предложена помощь психолога», — заключили в мэрии Перми.