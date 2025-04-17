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Сразу 20 человек, из которых 11 детей, отравились в кафе Астаны

По факту начато расследование.

Источник: AP 2024

АЛМАТЫ, 17 апр — Sputnik. В одном из кафе Астаны отравились 20 человек, сообщили в городском департаменте по санитарно-эпидемиологическому контролю.

«На территории города Астаны был зарегистрирован случай группового заболевания кишечной инфекцией, связанный с употреблением продукции общественного питания в одном из столичных кафе. На сегодняшний день, количество пострадавших составило 20 человек, из них 11 детей», — говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяются сообщения, что все пострадавшие ели котлеты с картофельным пюре.

«На лабораторные исследования были отобраны пищевая продукция, смывы внешней среды, обследован персонал. Результаты в работе. Расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются», — отметила заместитель руководителя ДСЭК Астаны Жанна Пралиева.

В департаменте также добавили, что полиция начала досудебное расследование.