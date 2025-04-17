Сразу 20 человек, из которых 11 детей, отравились в кафе Астаны

«На территории города Астаны был зарегистрирован случай группового заболевания кишечной инфекцией, связанный с употреблением продукции общественного питания в одном из столичных кафе. На сегодняшний день, количество пострадавших составило 20 человек, из них 11 детей», — говорится в сообщении.