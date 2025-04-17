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Был в неадекватном состоянии: на улице Уфы на школьника напал полуголый мужчина

В Уфе полуголый мужчина избил школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе школьник стал жертвой нападения мужчины, чье поведение было странным. По словам очевидцев, на улице Гафури на подростка набросился полуголый незнакомец и стал со всей силы школьника бить руками и ногами, на помощь юноше пришли прохожие.

После всплеска агрессии мужчина лег на газон и смотрел на небо. Уфимцы предположили, что он был под воздействием веществ.

На место приехали сотрудники полиции и поместили его в служебную машину.

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