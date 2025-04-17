В Забайкалье осудят двух курьеров за покушение на контрабанду 14 кг золота

Согласно плану, товар должны были забрать в пункте назначения другие участники сговора, а после передать его через таможенную границу. Однако выполнить задуманное не получилось — в августе 2022 года курьеров задержали. На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для вынесения приговора. При этом остальным участникам преступной схемы также придется ответить за содеянное — сейчас устанавливаются все обстоятельства, собираются доказательства.