В Забайкалье осудят двух курьеров за покушение на контрабанду 14 кг золота

54-летний житель Забайкалья и 46-летний иностранец задумали вывезти из страны 14 килограммов золота общей стоимостью более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
— Выяснилось, что оба мужчины входили в состав криминальной группировки, которая на протяжении двух лет нелегально перевозила золото из России на Восток. По указанию организатора курьеры получили от третьих лиц драгоценный металл и за деньги доставили его на личной машине из Амурской области в Забайкалье, — рассказывают в агентстве.
Согласно плану, товар должны были забрать в пункте назначения другие участники сговора, а после передать его через таможенную границу. Однако выполнить задуманное не получилось — в августе 2022 года курьеров задержали. На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для вынесения приговора. При этом остальным участникам преступной схемы также придется ответить за содеянное — сейчас устанавливаются все обстоятельства, собираются доказательства.
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