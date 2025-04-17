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В Киеве напали на продюсера медиакомпании Украины Макарова

Неизвестный нанес ножевые ранения исполнительному продюсеру «Общественного вещания».

Источник: Getty Images

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Неизвестный нанес ножевые ранения журналисту и исполнительному продюсеру украинской медиакомпании «Общественное вещание» Юрию Макарову.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте компании, нападение было совершено поздно вечером 16 апреля. Макарова госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уточняется, что сейчас угрозы его жизни нет. Полиция возбудила уголовное дело, при этом нападавший до сих пор не задержан. В компании призвали главу МВД Игоря Клименко взять расследование на личный контроль.

Полиция Киева со своей стороны подтвердила нападение. По ее данным, неизвестный ударил ножом 69-летнего журналиста возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе украинской столицы и затем сбежал с места преступления. Мотивы нападения ни полиция, ни медиакомпания не называют.

При этом 15 апреля завершился отбор на должность руководителя медиагруппы. Среди кандидатов был бывший министр культуры Александр Ткаченко, однако в конкурсе одержал победу действующий гендиректор вещателя Николай Чернотицкий.