В Киеве напали на продюсера медиакомпании Украины Макарова

Полиция Киева со своей стороны подтвердила нападение. По ее данным, неизвестный ударил ножом 69-летнего журналиста возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе украинской столицы и затем сбежал с места преступления. Мотивы нападения ни полиция, ни медиакомпания не называют.