Умер Артак Гулян

ЕРЕВАН, 17 апреля. /ТАСС/. Архитектор Артак Гулян, автор проекта Армянского храмового комплекса в Москве, умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза армян России.
Гулян также был автором церкви Святого Иоанна Богослова в Арташате, Святого Архангела в Севане, Святых мучеников в Ереване, Святого Карапета в Иордании.
«Артак Гулян, который в период строительства Храмового комплекса нередким гостем был и в расположенном рядом Союзе армян России, оставил в наших сердцах светлую память о себе — не только благодаря яркому дарованию, но и как замечательный человек. Выражаем искренние соболезнования родным и близким усопшего», — отмечается в сообщении Союза армян России.
Армянский храмовый комплекс находится на углу Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы и действует с 2013 года. Он является резиденцией патриаршего экзарха, главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.