Умер Артак Гулян

«Артак Гулян, который в период строительства Храмового комплекса нередким гостем был и в расположенном рядом Союзе армян России, оставил в наших сердцах светлую память о себе — не только благодаря яркому дарованию, но и как замечательный человек. Выражаем искренние соболезнования родным и близким усопшего», — отмечается в сообщении Союза армян России.