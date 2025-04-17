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Маньяк Владимир Миргород признался в еще 17 убийствах

Маньяк Владимир Миргород, прозванный в СМИ Душителем, признался в 17 эпизодах изнасилований и убийств. Его доставили в Москву для проведения следственных мероприятий, сообщило столичное управление СКР.

Источник: РИА "Новости"

Телеканал НТВ также опубликовал кадры, где осужденный рассказывает подробности убийств. В большинстве случаев он знакомился с женщинами, которым предлагал выпить. После завязывался конфликт, и Миргород душил жертв.

Владимир Миргород отбывает пожизненный срок с 2012 года. Тогда его признали виновным в убийстве 15 женщин и одного подростка в период с 2002 по 2004 год. В ряде случаев маньяк также насиловал жертв. В августе 2024 года он признался в еще пяти эпизодах, а 15 апреля преступнику инкриминировали еще 16 убийств.