Три маслянистых пятна обнаружили в Аксае в акватории Дона

В Аксае на улице Набережная местные обнаружили три маслянистых пятна на поверхности воды в реке Дон. Сообщение об этом спасателям поступило в 3:13 ночи 17 апреля. Об этом говорится в тг-канале управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.