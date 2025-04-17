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Три маслянистых пятна обнаружили в Аксае в акватории Дона

Под Ростовом в акватории реки Дон спасатели устранили загрязнения.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае на улице Набережная местные обнаружили три маслянистых пятна на поверхности воды в реке Дон. Сообщение об этом спасателям поступило в 3:13 ночи 17 апреля. Об этом говорится в тг-канале управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

С пяти утра до десяти часов дня морская спасательная служба Азово-Черноморского филиала обрабатывала сорбентами три маслянистых пятна на площади 200 на 20 метров. По словам специалистов, эти маслянистые пятна могут быть балластными водами.