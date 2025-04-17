Два человека погибли в страшной аварии на улице Авроры в Самаре 17 апреля

Появились новые подробности смертельной аварии, которая произошла на улице Авроры в Самаре днем 17 апреля. Там около 13.55 столкнулись мотоцикл и Лада Гранта. Сначала сообщалось, что в ДТП погибла пассажирка одного из транспортных средств. Оказалось, что девушка 2001 года рождения ехала в машине. К сожалению, есть и второй погибший — это водитель мотоцикла 1996 года рождения.