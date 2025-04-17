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Два человека погибли в страшной аварии на улице Авроры в Самаре 17 апреля

Стали известны подробности аварии с мотоциклом и легковушкой в Самаре.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Появились новые подробности смертельной аварии, которая произошла на улице Авроры в Самаре днем 17 апреля. Там около 13.55 столкнулись мотоцикл и Лада Гранта. Сначала сообщалось, что в ДТП погибла пассажирка одного из транспортных средств. Оказалось, что девушка 2001 года рождения ехала в машине. К сожалению, есть и второй погибший — это водитель мотоцикла 1996 года рождения.

По предварительным данным, водитель Лада Гранта 1998 года рождения собирался повернуть налево, на улицу Печерскую. Во время поворота легковушка и столкнулась с мотоциклом, который ехал по встречке. Уточняется, что мотоциклист погиб на месте ДТП.

В других обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются полицейские.