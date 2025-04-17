В Тульской области впервые вынесли приговор по делу о госизмене

Установлено, что 24 февраля 2022 года после объявления о начале проведения специальной военной операции мужчина с помощью мобильного банковского приложения перевел деньги в фонд, через который в дальнейшем приобреталось вооружение, боеприпасы, обмундирование для вооруженных формирований Украины. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Тульской области. Приговором суда злоумышленнику назначили 12 лет, 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.