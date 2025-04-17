В Тульской области впервые вынесли приговор по делу о госизмене

ТУЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Жителя Тульской области, перечислившего деньги в поддержку вооруженных формирований Украины, приговорили к 12,5 года заключения в колонии строгого режима. Дело по статье о госизмене рассматривалось в регионе впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе Тульского облсуда.
«Это первое дело по такой статье в Тульской области», — сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) было возбуждено в отношении жителя Тульской области, который оказал финансовую помощь Украине в ее деятельности против безопасности России.
Установлено, что 24 февраля 2022 года после объявления о начале проведения специальной военной операции мужчина с помощью мобильного банковского приложения перевел деньги в фонд, через который в дальнейшем приобреталось вооружение, боеприпасы, обмундирование для вооруженных формирований Украины. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Тульской области. Приговором суда злоумышленнику назначили 12 лет, 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.