Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в ходе рассмотрения его уголовного дела по существу сообщила о возмещении ущерба 64 потерпевшим. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Стороной защиты сказано, что обвиняемый возместил ущерб 64 потерпевшим по делу», — сказали в суде.
17 апреля Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Ущерб превышает 57 млн рублей.
Блогер содержится под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков.