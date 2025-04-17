Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в ходе рассмотрения его уголовного дела по существу сообщила о возмещении ущерба 64 потерпевшим. Об этом ТАСС сообщили в суде.