В Башкирии мэра Межгорья обвиняют в присвоении бюджетных денег

В Башкирии отправили под домашний арест мэра ЗАТО Межгорье. Чиновнику предъявлено обвинение в присвоении бюджетных средств, сообщает СУ СКР по РБ.
По версии следствия, с сентября прошлого года по январь 2025-го глава администрации распорядился, чтобы ему выплачивали полную зарплату за выходные и праздничные дни, хотя работу он выполнял лишь частично. Меньше чем за полгода мэр получил незаконно 140 тысяч рублей.
— Сейчас с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, продолжается сбор доказательственной базы по делу и проверка фигуранта на причастность к другим преступным фактам, — отметили в следственном комитете.
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