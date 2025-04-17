В Башкирии мэра Межгорья обвиняют в присвоении бюджетных денег

По версии следствия, с сентября прошлого года по январь 2025-го глава администрации распорядился, чтобы ему выплачивали полную зарплату за выходные и праздничные дни, хотя работу он выполнял лишь частично. Меньше чем за полгода мэр получил незаконно 140 тысяч рублей.