В Башкирии 19-летний парень убил сожителя матери

В Октябрьском на скамье подсудимых окажется 19-летний молодой человек. Его обвиняют в гибели сожителя матери.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, в декабре прошлого года между мужчиной и юношей возникла ссора, причиной послужили нелицеприятные высказывания сожителя в адрес матери молодого человека. Юноша вспылил и стал жестоко избивать мужчину руками и ногами в подъезде дома, а затем оставил его умирать на лестничной клетке. На помощь мужчине пришли медики, но спасти его не удалось, травмы оказались фатальными.
Свою вину юноша признал, теперь его судьбу решит суд.
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