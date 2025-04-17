В Башкирии 19-летний парень убил сожителя матери

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, в декабре прошлого года между мужчиной и юношей возникла ссора, причиной послужили нелицеприятные высказывания сожителя в адрес матери молодого человека. Юноша вспылил и стал жестоко избивать мужчину руками и ногами в подъезде дома, а затем оставил его умирать на лестничной клетке. На помощь мужчине пришли медики, но спасти его не удалось, травмы оказались фатальными.