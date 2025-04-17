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Шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Актобе

Актобе. 17 апреля. КазТАГ — Девочка шести лет рождения выпала из окна второго этажа в микрорайоне Есет батыра во время отсутствия родителей, в результате чего получила травмы и была госпитализирована в медучреждение, передает КазТАГ.

«Во время отсутствия родителей в микрорайоне имени Есет батыра из окна второго этажа выпала шестилетняя девочка. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В ДП области обратились к родителям с просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами и балконами.

Правоохранители также напоминают об установке оконных ограничителей и защитных сеток, а также о необходимости регулярно разъяснять детям правила безопасного поведения в быту.