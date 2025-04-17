В центре Воронежа пропал 13-летний подросток

На улице Куколкина, что располагается практически в самом центре Воронежа, в одной из семей случилось ЧП. Пропал 13-летний мальчик Дмитрий Богданов. Он ушел из дома в среду, 16 апреля, и не вернулся домой. Об этом сообщили в Национальном центре помощи Воронежской области.