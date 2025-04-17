В центре Воронежа пропал 13-летний подросток

На улице Куколкина, что располагается практически в самом центре Воронежа, в одной из семей случилось ЧП. Пропал 13-летний мальчик Дмитрий Богданов. Он ушел из дома в среду, 16 апреля, и не вернулся домой. Об этом сообщили в Национальном центре помощи Воронежской области.
Приметы Дмитрия Богданова: рост 160 сантиметров, худощавый, зеленые глаза. Одежда: темно-синие школьные брюки, черная футболка NIKE, темно-синяя мастерка, черные кроссовки с зелеными вставками.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Дима, просят позвонить по телефонам 8−920−404−60−00, 8−900−306−12−26, либо в полицию — 102 или в службу спасения — 112.