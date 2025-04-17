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В Салехарде вынесли приговор за убийство омича-вахтовика

Коллеги позарились на его деньги и расправились с приезжим с особой жестокостью.
Источник: Комсомольская правда

В Салехарде суд вынес приговор по делу об убийстве омича-вахтовика в Новом Уренгое. Виновными в убийстве с особой жестокостью и краже признаны двое тюменцев 19 и 17 лет, также работающие в этом городе на вахте. Подробности сообщили в СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как установило следствие, в апреле прошлого года подсудимые работали на стройке. После рабочего дня они выпили и отправились на железнодорожную станцию, где познакомились с омичом, отправлявшимся домой после очередной вахтовой смены.

Они предложили ему подождать поезд в приятной компании, пригласили в общежитие и продолжили распитие уже втроем. А потом, как это часто бывает, между выпивающими началась ссора. В течение нескольких часов двое тюменцев жестоко избивали омича и прижигали электроплиткой. В целом ему было причинено более 67 повреждений. На следующий день потерпевший скончался от травматического шока.

А после убийства подельники вновь отоварились с банковской карты погибшего спиртным и продуктами и продолжили банкет.

За убийство с особой жестокостью и кражу суд приговорил старшего из нападавших к 13 годам 1 месяцу колонии строгого режима. Несовершеннолетнего — к 9 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего суд взыскал с осужденных 9 млн рублей.