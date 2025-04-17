В Салехарде вынесли приговор за убийство омича-вахтовика

Они предложили ему подождать поезд в приятной компании, пригласили в общежитие и продолжили распитие уже втроем. А потом, как это часто бывает, между выпивающими началась ссора. В течение нескольких часов двое тюменцев жестоко избивали омича и прижигали электроплиткой. В целом ему было причинено более 67 повреждений. На следующий день потерпевший скончался от травматического шока.