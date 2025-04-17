В Беларуси 11 человек украли более 18 тонн говядины и 7,5 тонны свинины на 110 тысяч рублей

Выяснилось, что 11 должностных и материально-ответственных лиц заготовительных организаций были причастны к хищению мяса. В общем, было похищено свыше 18 тонн говядины и более 7,5 тонны свинины. Ущерб превысил 110 тысяч белорусских рублей.