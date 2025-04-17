В Беларуси 11 человек украли более 18 тонн говядины и 7,5 тонны свинины на 110 тысяч рублей

В Гродненской области задержаны крупные похитители мяса, сообщили в МВД.
Преступную схему раскрыли оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями. Так, долгое время безработный житель Гродно незаконно скупал и перепродавал большие объемы мяса крупного рогатого скота.
Выяснилось, что 11 должностных и материально-ответственных лиц заготовительных организаций были причастны к хищению мяса. В общем, было похищено свыше 18 тонн говядины и более 7,5 тонны свинины. Ущерб превысил 110 тысяч белорусских рублей.
Фигуранты обвиняются в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Им грозит до 12 лет заключения. Трое заключены под стражу. Идет следствие.
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