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В Беларуси 11 человек украли более 18 тонн говядины и 7,5 тонны свинины на 110 тысяч рублей

В Беларуси 11 человек украли более 18 тонн говядины и 7,5 тонны свинины.

Источник: Комсомольская правда

В Гродненской области задержаны крупные похитители мяса, сообщили в МВД.

Преступную схему раскрыли оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями. Так, долгое время безработный житель Гродно незаконно скупал и перепродавал большие объемы мяса крупного рогатого скота.

Выяснилось, что 11 должностных и материально-ответственных лиц заготовительных организаций были причастны к хищению мяса. В общем, было похищено свыше 18 тонн говядины и более 7,5 тонны свинины. Ущерб превысил 110 тысяч белорусских рублей.

Фигуранты обвиняются в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Им грозит до 12 лет заключения. Трое заключены под стражу. Идет следствие.

А еще мы писали, что Беларусь экстрадировала в Австрию вора-рецидивиста, разыскиваемого Интерполом.

Также милиция задержала водителя и пассажира такси после необычной оплаты поездки.