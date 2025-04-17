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Пожар в уфимском цеху по производству лодок полностью ликвидирован

В Уфе ликвидировали пожар в цеху по производству лодок ПВХ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ликвидирован пожар на предприятии по производству ПВХ-лодок. Огонь вспыхнул на площади 800 квадратных метров в одном из цехов на улице Турбинной.

Из здания сотрудники МЧС вынесли 101 баллонов, чтобы предотвратить взрыв. Отмечается, что никто в пожаре не пострадал.

Добавим, что на месте ЧП с помощью беспилотников проводился мониторинг обстановки, также на Турбинной работала передвижная лаборатория для замеров вредных веществ в воздухе.

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