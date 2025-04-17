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Пострадавший от нападения полуголого уфимца школьник получил сотрясение мозга

Стало известно, какие травмы нанес полуголый неадекват школьнику в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как себя чувствует подросток, на которого напал полуголый мужчина на улице Гафури в Уфе. По данным telegram-канала «Честный репортаж», школьник получил серьезные травмы из-за беспорядочных и сильных ударов агрессивного уфимца. Медики диагностировали у подростка сотрясение мозга и перелом носа.

До того, как напасть на школьника, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, ударил прохожую. На ее защиту и встал подросток. Свидетели происшествия скрутили нападавшего, который заявил, что является актером. По словам очевидцев, было похоже, что мужчина был под воздействием наркотиков.

В настоящее время задержанный находится в отделе полиции, а пострадавшему школьнику оказывается медицинская помощь.

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