Пострадавший от нападения полуголого уфимца школьник получил сотрясение мозга

До того, как напасть на школьника, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, ударил прохожую. На ее защиту и встал подросток. Свидетели происшествия скрутили нападавшего, который заявил, что является актером. По словам очевидцев, было похоже, что мужчина был под воздействием наркотиков.