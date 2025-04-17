Сжигавший мусор 78-летний мужчина погиб в Богородском округе

Сжигавший мусор 78-летний мужчина погиб в населенном пункте Крастелиха, расположенном в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное сжигание мусора пенсионером на территории его частного владения. В результате неконтролируемого распространения пламя перекинулось на соседний участок.
Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали пожар, охвативший площадь в 500 квадратных метров. С сожалением сообщается о гибели предполагаемого виновника инцидента.
В тушении пожара были задействованы три специалиста и одна единица специализированной техники.
На месте происшествия работают дознаватели, выясняющие обстоятельства и детали случившегося.