Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сжигавший мусор 78-летний мужчина погиб в Богородском округе

Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Сжигавший мусор 78-летний мужчина погиб в населенном пункте Крастелиха, расположенном в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное сжигание мусора пенсионером на территории его частного владения. В результате неконтролируемого распространения пламя перекинулось на соседний участок.

Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали пожар, охвативший площадь в 500 квадратных метров. С сожалением сообщается о гибели предполагаемого виновника инцидента.

В тушении пожара были задействованы три специалиста и одна единица специализированной техники.

На месте происшествия работают дознаватели, выясняющие обстоятельства и детали случившегося.