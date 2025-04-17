В Воронеже арестовали мать, запершую в квартире ребенка без еды и воды

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня 2025 года в отношении 20-летней жительницы города Воронежа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом “в” части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», — сообщили в следственном управлении.
С среду правоохранители задержали 20-летнюю девушку, которая утром в пятницу ушла из дома, оставив без еды и воды трёхлетнюю дочь. Пока ребёнок находился без присмотра, мать отдыхала, употребляя спиртное и наркотики.
«Вечером 14 апреля 2025 года девочка смогла залезть на подоконник, открыла окно и позвала на помощь прохожих. Последние сообщили о данном происшествии в правоохранительные органы. Истощенный ребенок доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — добавили в СУСК России по Воронежской области.
Судя по кадрам, которые разошлись в интернете, квартира, в которой была заперта девочка, находилась на первом этаже. Местные мужчины забрались на парапет и достали ребёнка через окно. В этот момент там находилось много людей — ребёнок смог привлечь их внимание, выбрасывая из окна туалетную бумагу, тарелки и другие предметы. Чтобы залезть на подоконник, девочка натаскала игрушек, рассказывают очевидцы местным изданиям. По их словам, в квартире «всё вверх дном» — на полу рассыпаны гречка, сахар, макароны, которые ребёнок пытался есть. Открыть кран, рассказывают очевидцы журналистам, девочка не могла, поэтому пила воду из унитаза.
«Данная семья в поле зрения не попадала, на них ранее не было жалоб со стороны соседей или других членов семьи. На сегодняшний момент ситуация под моим личным контролем, я на связи с лечащим врачом девочки. Она находится под наблюдением врачей в стационаре. Чувствует себя хорошо, здоровью ничего не угрожает. Ей оказана не только медицинская, но и социальная помощь: она обеспечена одеждой и игрушками», — рассказала РИА Новости детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина.