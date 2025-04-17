В Воронеже арестовали мать, запершую в квартире ребенка без еды и воды

Судя по кадрам, которые разошлись в интернете, квартира, в которой была заперта девочка, находилась на первом этаже. Местные мужчины забрались на парапет и достали ребёнка через окно. В этот момент там находилось много людей — ребёнок смог привлечь их внимание, выбрасывая из окна туалетную бумагу, тарелки и другие предметы. Чтобы залезть на подоконник, девочка натаскала игрушек, рассказывают очевидцы местным изданиям. По их словам, в квартире «всё вверх дном» — на полу рассыпаны гречка, сахар, макароны, которые ребёнок пытался есть. Открыть кран, рассказывают очевидцы журналистам, девочка не могла, поэтому пила воду из унитаза.