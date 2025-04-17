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В Воронежской области сгорела баня: на месте пожара обнаружили труп мужчины

Труп мужчины 52 лет обнаружили спасатели на месте пожара в селе Архангельское Аннинского района. Утром в четверг, 17 апреля, в населенном пункте сгорела баня и надворная постройка на улице Набережной.

Что стало причиной пожара — пока неизвестно. Это только предстоит установить специалистам, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сигнал о ЧП в селе поступил в экстренные службы в 9.41. К 9.57 с огнем удалось справиться. На месте происшествия работали восемь человек, было задействовано две единицы специальной техники.

А 16 апреля ранним утром на месте пожара — в нежилом доме на улице Советской села Сухая Березовка — нашли тело 48-летней женщины. Как выяснилось, причиной случившегося стала непотушенная сигарета. Тем не менее для установления точной причины смерти женщины была назначена судебно-медицинская экспертиза.