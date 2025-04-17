В Башкирии скончался пенсионер, получавший пенсию купюрами «банка приколов»

Недавно он узнал, что в течение полугода вместе с женой получат пенсию, большая часть денег в которой оказалась билетами «банка приколов».
Пожилые супруги экономили и копили деньги, поэтому некоторое время не могли проверить их подлинность. Обман вскрылся, когда дедушка пришел оплачивать счета за коммунальные услуги. Оказалось, что злоумышленники смешивали настоящие банкноты и «игрушечными» деньгами.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Позже супругов напугало сообщение о приостановке следствия, которую правоохранители не подтвердили. На фоне переживаний у пенсионера случился инсульт — врачи не смогли сохранить ему жизнь.