В Башкирии скончался пенсионер, получавший пенсию купюрами «банка приколов»

Пожилые супруги экономили и копили деньги, поэтому некоторое время не могли проверить их подлинность. Обман вскрылся, когда дедушка пришел оплачивать счета за коммунальные услуги. Оказалось, что злоумышленники смешивали настоящие банкноты и «игрушечными» деньгами.