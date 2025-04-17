Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В самолет Москва — Уфа ударилась птица

Самолет Москва — Уфа столкнулся с птицей.

Источник: Комсомольская правда

В московском аэропорту «Внуково» самолет, вылетевший в Уфу, столкнулся с птицей. Подробности произошедшего сообщает telegram-канал «Авиаинцидент».

Сразу после взлета на малой высоте (около 400 футов) произошло столкновение с птицей, которая ударилась о лобовое стекло кабины пилотов. Несмотря на случившееся, капитан воздушного судна принял решение продолжить полет по запланированному маршруту без изменения плана полета.

Уточняется, что инцидент никак не повлиял на безопасность полета и техническое состояние самолета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.