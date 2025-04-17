В самолет Москва — Уфа ударилась птица

В московском аэропорту «Внуково» самолет, вылетевший в Уфу, столкнулся с птицей. Подробности произошедшего сообщает telegram-канал «Авиаинцидент».
Сразу после взлета на малой высоте (около 400 футов) произошло столкновение с птицей, которая ударилась о лобовое стекло кабины пилотов. Несмотря на случившееся, капитан воздушного судна принял решение продолжить полет по запланированному маршруту без изменения плана полета.
Уточняется, что инцидент никак не повлиял на безопасность полета и техническое состояние самолета.
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