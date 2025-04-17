БАДы от рака и диабета: В Молдове разоблачили преступную группу, которая продавала поддельные добавки

В Молдове пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся продажей неразрешённых и поддельных биологически активных добавок (БАДов) жителям стран Европы. Об этом сообщил Национальный инспекторат расследований (INI) МВД республики.
В операции, проведённой совместно с правоохранительными органами Румынии, прокурорами по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и при поддержке Европола, были задержаны шесть человек: трое мужчин и три женщины в возрасте от 24 до 49 лет. Задержанные являлись администраторами колл-центров, через которые осуществлялась незаконная деятельность.
«В рамках расследования проведено 28 обысков в Кишинёве, в том числе в четырёх колл-центрах, где были трудоустроены более 80 человек. Установлено, что часть операторов находилась в России, что указывает на наличие широкой транснациональной схемы», — сообщили в полиции.
По данным следствия, злоумышленники выдавали себя за представителей фармацевтических компаний, используя манипулятивные методы, они убеждали граждан стран ЕС приобрести несертифицированные добавки, в том числе средства для похудения и препараты, якобы предназначенные для лечения тяжёлых заболеваний, таких как диабет, рак и псориаз. В некоторых случаях граждан склоняли отказаться от медицинского лечения в пользу этих препаратов.
Продукция распространялась через сайты и агрессивную рекламу, а доставка осуществлялась курьерскими компаниями.
Во время обысков в офисах Кишинёва были изъяты мобильные телефоны, черновые записи, бухгалтерские документы, контракты, копии различных документов — в том числе удостоверения личности, серверы, видеорегистраторы, системные блоки, компьютеры, ноутбуки, USB-накопители, жёсткие диски и другое оборудование.
Также дома у подозреваемых были обнаружены и изъяты документы, ноутбуки, мобильные телефоны, USB-накопители, черновики, тетради с записями, имеющими отношение к преступной деятельности, около 200 тыс. леев, более 15 тыс. долларов США, 2 тыс. гривен, списки доставленных заказов, коробки с поддельными натуральными добавками, упаковочные материалы и мешок с пустыми тюбиками для фасовки.
Правоохранительные органы устанавливают всех причастных к схеме, а также пострадавших от мошеннических действий.
Следствие продолжается, ведётся оценка ущерба.