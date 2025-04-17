БАДы от рака и диабета: В Молдове разоблачили преступную группу, которая продавала поддельные добавки

В операции, проведённой совместно с правоохранительными органами Румынии, прокурорами по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и при поддержке Европола, были задержаны шесть человек: трое мужчин и три женщины в возрасте от 24 до 49 лет. Задержанные являлись администраторами колл-центров, через которые осуществлялась незаконная деятельность.