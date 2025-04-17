В Уфе ужесточили правила езды на электросамокатах

С сегодняшнего дня в Уфе вступили в силу новые ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно информации столичной Госавтоинспекции, максимально допустимая скорость для электросамокатов теперь составляет 20 км/ч.
Одновременно с ограничением скорости введён ряд дополнительных требований к пользователям. Во время движения категорически запрещается пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами. Выезд на проезжую часть дороги теперь рассматривается как серьёзное нарушение. Особое внимание уделяется трезвости водителей — управление самокатом в нетрезвом состоянии карается штрафом.
Правила также запрещают перевозку пассажиров: на одном самокате может находиться только один человек. При пересечении пешеходных переходов необходимо спешиваться и вести транспортное средство рядом.
За несоблюдение этих требований предусмотрены существенные штрафные санкции, достигающие пяти тысяч рублей. Все операторы кикшеринга в Уфе уже адаптировали свои системы, ограничив максимальную скорость арендуемых самокатов.
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