Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Архангельском районе Башкирии

Администрация Архангельского района Башкирии официально отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с подтоплением деревни Азово 19 марта. Тогда из-за резкого подъема воды местным жителям потребовалась эвакуация. Аналогичная, но менее масштабная ситуация наблюдалась в населенном пункте Тавакачево.
Как отмечают местные жители, столь высокий паводок на реке произошел впервые за многие годы. Для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим были мобилизованы силы республиканского госкомитета по ЧС и МЧС республики. Всего в оперативных мероприятиях участвовали 59 специалистов и 28 единиц спецтехники.
— Режим ЧС снят после стабилизации обстановки и завершения основных восстановительных работ, — отметили в администрации.
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