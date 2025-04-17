Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Архангельском районе Башкирии

Как отмечают местные жители, столь высокий паводок на реке произошел впервые за многие годы. Для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим были мобилизованы силы республиканского госкомитета по ЧС и МЧС республики. Всего в оперативных мероприятиях участвовали 59 специалистов и 28 единиц спецтехники.