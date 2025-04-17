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Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Архангельском районе Башкирии

В Архангельском районе Башкирии сняли режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Архангельского района Башкирии официально отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с подтоплением деревни Азово 19 марта. Тогда из-за резкого подъема воды местным жителям потребовалась эвакуация. Аналогичная, но менее масштабная ситуация наблюдалась в населенном пункте Тавакачево.

Как отмечают местные жители, столь высокий паводок на реке произошел впервые за многие годы. Для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим были мобилизованы силы республиканского госкомитета по ЧС и МЧС республики. Всего в оперативных мероприятиях участвовали 59 специалистов и 28 единиц спецтехники.

— Режим ЧС снят после стабилизации обстановки и завершения основных восстановительных работ, — отметили в администрации.

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