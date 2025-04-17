Для клиентов ПТБ, лишившегося лицензии, ввели льготный период по начислению пени

Агентство по страхованию вкладов, исполняющее обязанности временной администрации Промтрансбанка, объявило о временной отмене штрафных санкций для заемщиков. В течение месяца — с 15 апреля по 15 мая 2024 года — клиенты банка как физические, так и юридические лица смогут избежать начисления пени за просроченные платежи по кредитным обязательствам.