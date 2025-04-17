Для клиентов ПТБ, лишившегося лицензии, ввели льготный период по начислению пени

Агентство по страхованию вкладов, исполняющее обязанности временной администрации Промтрансбанка, объявило о временной отмене штрафных санкций для заемщиков. В течение месяца — с 15 апреля по 15 мая 2024 года — клиенты банка как физические, так и юридические лица смогут избежать начисления пени за просроченные платежи по кредитным обязательствам.
При этом, как пояснили в пресс-службе АСВ, данная мера не отменяет необходимости выплачивать основные проценты по кредитам, которые продолжают начисляться в соответствии с первоначальными условиями договоров.
Для удобства клиентов временная администрация предусмотрела несколько вариантов погашения задолженности: через кассы банка, используя платежный портал АСВ, а также через терминалы Элекснет и Московского кредитного банка. Кроме того, оплату можно произвести в любом другом банке, указав соответствующие реквизиты.
Специалисты предупреждают, что при полном прекращении обслуживания долга банк сохраняет за собой право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Введенные временные послабления призваны облегчить положение заемщиков в период организационных изменений в кредитной организации.
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