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В Люберцах школьник ударил учителя молотком по голове

В подмосковных Люберцах ученик 2012 года рождения ударил школьную учительницу молотком по голове, сообщает полиция региона в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

В подмосковных Люберцах ученик 2012 года рождения ударил школьную учительницу молотком по голове, сообщает полиция региона в телеграм-канале.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Томилинского отдела. По данным полиции, педагог в этот момент писала на доске домашнее задание и стояла спиной к классу. Нанеся удар, подросток выбежал из класса, его уже нашли полицейские.

«Женщина с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в полиции. Подростка доставили обратно в школу для дальнейшего разбирательства.

8 апреля в Новом Уренгое в ЯНАО студент колледжа открыл стрельбу. Пуля попала в доску, никто не пострадал. Следователи завели дело.