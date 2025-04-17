В Люберцах школьник ударил учителя молотком по голове

В подмосковных Люберцах ученик 2012 года рождения ударил школьную учительницу молотком по голове, сообщает полиция региона в телеграм-канале.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Томилинского отдела. По данным полиции, педагог в этот момент писала на доске домашнее задание и стояла спиной к классу. Нанеся удар, подросток выбежал из класса, его уже нашли полицейские.
«Женщина с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в полиции. Подростка доставили обратно в школу для дальнейшего разбирательства.
8 апреля в Новом Уренгое в ЯНАО студент колледжа открыл стрельбу. Пуля попала в доску, никто не пострадал. Следователи завели дело.