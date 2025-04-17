В Ростове-на-Дону задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в поджоге дома имама

По информации Mash, накануне вечером неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома на Туркестанской улице, ожидая, когда имам вернется домой и уснет. Журналисты утверждают, что имам Бикмаев чувствует себя нормально. Следует отметить, что он ранее принимал участие в переговорах с террористами во время захвата СИЗО в Ростове в июне прошлого года.